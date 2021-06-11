Михайло Добкін: Збільшенням зарплат на митниці корупцію не побороти, потрібно міняти систему

Михайло Добкін вважає, що корупцію на українській митниці можна побороти тільки якщо всі силові органи від прокуратури до СБУ будуть дотримуватися законів і митники будуть знати, що за хабарі будуть суворо покарані

Про це міський голова Харкова в 2006-2010 рр. Михайло Добкін заявив в ефірі програми "Народ проти" на телеканалі "Україна 24".

Під час обговорення в студії питання, чи може підвищення зарплат митникам стати запобіжником від корупції, Добкін зазначив, що навіть "зарплата в тисячу доларів, а це буде велика зарплата", не позбавить митників від спокуси брати хабарі.

"Якщо буде йти машина з сигаретами або з айфонами, або іншим дорогим товаром, який розмитнювати набагато дорожче - повірте з цієї машини заплатять 200, 300 і 500 тисяч доларів. Тому тут треба міняти систему, а система змінюється не підвищенням зарплати. Система змінюється дотриманням законів прокурорами, новим ДБР, іншими органами, яких наплодили, НАБУ і САП", - заявив Добкін.

За його словами, порядок буде, тоді, коли інші силовики перестануть прикривати митників. "Ось коли вони почнуть не мзду брати... Адже кому віз гроші цей митник? (Ред. - начальник зміни митного поста Ягодин Волинської митниці Михайло Бурдейний, у якого при обшуку в машині знайшли понад $700 тис.) Там були суміжні люди... тому потрібно міняти систему. Якщо люди знатимуть, що брати не можна він звільниться з митниці. Деяким грошей вистачить. У Берегові подивіться, як живуть династії митників", - сказав Добкін.

За його словами, в інших країнах співробітники митних органів отримують не найбільші зарплати в порівнянні з представниками інших професій, але при цьому хабарів не беруть, тому що всі силові органи працюють в законному полі.

Нагадаємо, співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) 4 червня при обшуку автомобіля начальника зміни митного поста Ягодин Волинської митниці Михайла Бурдейного виявили та вилучили $704 300. ДБР встановила, що деякі співробітники за неправомірну вигоду сприяють незаконному переміщенню вантажів через кордон без сплати митних платежів. Схема була організована співробітниками керівної ланки Волинської митниці. Начальник митного поста систематично збирав і акумулював у себе отримані гроші, частину яких розподіляв між іншими правоохоронними структурами.