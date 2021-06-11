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11 червня 2021, 10:36 437

Прокуратура розшукує 12 бойовиків, які у 2014 році викрадали людей

11 червня 2021, 10:36 437
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Фото: із відкритих джерел
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У Луганській області працівники прокуратури оголосили у розшук групу проросійських бойовиків, які у 2014 році займалися викраденням людей

Про це повідомляє Прокуратура Луганської області, передає RegioNews.

У травні 2014 року житель Луганська, у складі незаконного формування "козацька гвардія війська Донського ім. М.І. Платова", організував групу з 12 осіб. Учасники мали автомати Калашникова, пістолети, кулемет та снайперську гвинтівку", - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі додали, що зловмисники напали на жителя Лисичанська, відібрали у нього 30 тис. гривень та автомобіль AUDI A6. Під час нападу бойовики били чоловіка ногами та прикладами та прострелили йому ногу. Потерпілий зміг вибратись із багажника під час руху авто і втекти, згодом його госпіталізували.

За аналогічних обставин підозрювані викрали ще 5 людей. Вони примушували їх копати окопи та траншеї і будувати захисні барикади. Наразі підозрюваних оголошено у розшук.

Зазначається, що діяльність групи зупинили у 2014 після звільнення міст Луганської області від незаконних збройних формувань.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що бойовики взяли в заручники тисячі дітей на Донбасі.

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