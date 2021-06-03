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03 червня 2021, 14:01 61

У Києві викрили підпільне кіберугруповання на привласненні 9 млн

03 червня 2021, 14:01 61
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Фото: з відкритих джерел
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У Києві викрили кіберугруповання, учасники якого розробили та адміністрували спеціалізоване програмне забезпечення, яке імітувало торги на міжнародних біржах та криптовалютних проєктах

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресцентрі СБУ.

Організатори привласнювали кошти українців та іноземців під виглядом участі у міжнародних інвестиційних проєктах. З початку року зловмисники привласнили майже 9 млн грн вкладників", - повідомили оперативники.

Встановлено, що організували нелегальний бізнес двоє українців та іноземець.

Потенційних "інвесторів" організатори заманювали на підконтрольні ресурси через "ботмережу" рекламних акаунтів у популярних соцмережах. Потім зловмисники втручались у роботу систем електрозв’язку і телефонували "жертвам" з підмінених закордонних номерів телефонів. Вони виманювали кошти нібито для інвестицій та привласнювали їх.

Учасники угруповання переводили гроші у готівку через низку обмінних операцій з використанням криптовалют, електронних систем та банківських карток.

Задокументовано, що до оборудки організатори залучили понад 100 найманих працівників. Вирішується питання щодо повідомлення організаторам схеми про підозри.

Нагадаємо, нещодавно невідомі хакери зламали сайти територіальних адміністрацій Київщини.

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