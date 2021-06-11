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11 июня 2021, 16:43 196

В Кривом Роге задержали хакеров, похитивших данные 100 тысяч клиентов банка

11 июня 2021, 16:43 196
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Фото: Нацполиция
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Работники Киберполиции разоблачили двух жителей Кривого Рога, которые взломали базу данных одного из банков и требовали выкуп

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции, передает RegioNews.

По данным следствия, двое местных жителей в возрасте 19 и 22 года нашли уязвимость во внутренней системе одного из банков и похитили базу с конфиденциальными данными более 100 тысяч клиентов.

В частности, там содержались фотографии граждан с паспортами, их анкеты, где указывались сведения о месте работы, адрес проживания и т.д., а также данные о банковских счетах. За нераспространение похищенной базы данных фигуранты требовали от банка "выкуп" в размере 100 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

Правоохранители провели обыски дома у подозреваемых и направили на экспертизу компьютеры, мобильные телефоны и банковские карточки. Против них открыли уголовное дело.

Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве разоблачили подпольную киберугруппировку на присвоении 9 млн.

банки уголовное дело хакеры задержание Кривой Рог

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