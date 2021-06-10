У Києві з наступного тижня розпочнеться COVID-вакцинація держслужбовців
У столиці з 14 червня розпочнеться вакцинація державних службовців від COVID-19
Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, пише RegioNews.
Згідно з рішенням оперативного штабу Міністерства охорони здоров’я з вакцинокерованих інфекцій, що ухвалено 7 травня 2021 року, в Україні розпочинається вакцинація державних службовців від COVID-19.
Будуть щепити співробітників законодавчих, виконавчих та судових органів влади центрального, регіонального та місцевого рівнів та органів місцевого самоврядування.
У столиці їх вакцинуватимуть мобільні бригади вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech, починаючи з 14 червня.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у 13 областях на вихідних працюватимуть понад 30 центрів вакцинації.
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