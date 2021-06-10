У Львові відкриють ще два центри вакцинації від коронавірусу

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З 12 червня у Львові запрацюють два нові центри вакцинації: у Центрі Довженка та в ТРЦ Forum Lviv

Про це повідомив перший заступник міського голови Андрій Москаленко, пише RegioNews.

Зазначається, що у центрі COVID-вакцинації у Центрі Довженка робитимуть щеплення щовихідних з 10:00 до 15:00. Приходити можуть усі охочі, для цього не потрібно попередньо реєструватися у "Дії". Єдина вимога - мати підписану декларацію зі сімейним лікарем.

Ще один центр вакцинації цими вихідними запрацює у ТРЦ Forum Lviv. Провакцинуватись можна буде у суботу та неділю з 10:00 до 15:00 год. Однак цей центр робитиме щеплення зареєстрованим у "Дії".

В обох центрах щеплення робитимуть китайською вакциною CoronaVac.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у 13 областях на вихідних працюватимуть понад 30 центрів вакцинації.