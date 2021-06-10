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10 червня 2021, 14:26 102

У курортних містах Херсонщини будуть вакцинувати від COVID-19 всіх охочих

10 червня 2021, 14:26 102
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Фото: із відкритих джерел
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У курортних містах Херсонської області наступного тижня відкриють пункти вакцинації від коронавірусу, де зможуть отримати щеплення всі бажаючі

Про це повідомляє видання "Херсон Онлайн" із посиланням на директора обласного департаменту охорони здоров'я Віктора Короленка, передає RegioNews.

Додаткові пункти вакцинації відкриють у Генічеську, Скадовську та Новій Каховці. І наразі вирішується питання, де облаштуємо ще один – у Голій Пристані чи Бериславі", - розповів Короленко.

За його словами, з 8 червня розпочалася вакцинація працівників баз відпочинку у Скадовську, Генічеську, Голій Пристані та Каланчаку.

Віктор Короленко нагадав, що Херсонській області відкрили також 6 пунктів вакцинації для громадян, які перетинають КПВВ "Чонгар" і "Каланчак". Тут можуть вакцинуватися усі охочі мешканці окупованого Криму.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Херсонській області почали вакцинувати мешканців Криму.

Херсонська область курорти вакцинація коронавірус пандемія

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