У МОЗ пояснили, як отримати міжнародне свідоцтво про вакцинацію

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Міжнародне свідоцтво про вакцинацію за потреби можуть отримати громадяни, яких щепили двома дозами COVID-вакцини

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

Таке свідоцтво можна отримати тільки в паперовій формі одразу після щеплення другою дозою вакцини або в будь-якому медичному закладі, підключеному до електронної системи охорони здоров'я, зокрема в сімейного лікаря", - розповіли в МОЗ.

У міністерстві додали, що таке свідоцтво видається лише після отримання останньої дози.

Свідоцтво за запитом мають надрукувати та оформити згідно із міжнародними вимогами.

У випадку отримання свідоцтва не одразу після щеплення, а шляхом звернення до лікаря, свідоцтво заповнюється на основі даних про щеплення, внесених до електронної системи охорони здоров'я”, - йдеться в повідомленні.

У МОЗ додали, що міжнародне свідоцтво про вакцинацію є дійсним лише якщо введена вакцина схвалена до екстреного застосування ВООЗ. Термін дії свідоцтва - один рік з можливістю продовження

Також у відомстві наголосили, що не варто плутати міжнародні свідоцтва про вакцинацію з "імунними паспортами” чи "ковідними сертифікатами”, які зараз розробляють в Україні та за кордоном, оскільки це різні поняття.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Україну жителів окупованих територій для COVID-вакцинації пропускатимуть без самоізоляції.