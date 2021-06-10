16:22  10 июня
Шестеро судей заблокировали работу КСУ из-за недопуска Тупицкого на заседания - СМИ
12:45  10 июня
В Мелитополе из-за ливней подтопило дома
18:25  10 июня
На Донбассе шесть обстрелов с запрещенного оружия, один военный ранен
UA | RU
UA | RU
10 июня 2021, 19:04 8

Первая страна ЕС признала украинские свидетельства о COVID-вакцинации

10 июня 2021, 19:04 8
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Украина и Венгрия договорились о взаимном признании свидетельств о вакцинации против коронавируса

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Твиттере, передает RegioNews.

Официально: Украина и Венгрия взаимно признали свидетельства о вакцинации от COVID. С 11 июня можно путешествовать с отечественными свидетельствами о полной вакцинации. Поздравляю коллегу и друга Петера Сийярто с успешным воплощением нашей договоренности. Это первая страна ЕС, с которой есть такое решение, - написал Кулеба.

Как сообщалось, в Минздраве объяснили, как получить международное свидетельство о вакцинации. Международное свидетельство о вакцинации при необходимости могут получить граждане, которых прививали двумя дозами COVID-вакцины.

Также стало известно, что иммунизация вакциной "Спутник V" не дает права въезда в Украину. Госпогранслужба просит граждан учесть информацию от МИНЗДРАВА относительно оформления документов о вакцинации, в частности относительно вакцинации против COVID-19 препаратами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных.

Венгрия Дмитрий Кулеба свидетельство документ вакцинация

Радуцкий призывает нардепов-мажоритарщиков давить на голов ОТГ и требовать вакцинации населения
10 июня 2021, 16:51
В Киеве со следующей недели начнется COVID-вакцинация госслужащих
10 июня 2021, 16:50
Главный санврач объяснил, будут ли смешивать в Украине COVID-вакцины
10 июня 2021, 13:46
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
В ожидании "губернаторопада". Кто из глав ОГА может потерять кресло
Садовый против Кличко. Зачем Зеленскому двухпалатный Конгресс
Все публикации »
Виктор Небоженко
Андрей Смолий
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram