Первая страна ЕС признала украинские свидетельства о COVID-вакцинации

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Украина и Венгрия договорились о взаимном признании свидетельств о вакцинации против коронавируса

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Твиттере, передает RegioNews.

Официально: Украина и Венгрия взаимно признали свидетельства о вакцинации от COVID. С 11 июня можно путешествовать с отечественными свидетельствами о полной вакцинации. Поздравляю коллегу и друга Петера Сийярто с успешным воплощением нашей договоренности. Это первая страна ЕС, с которой есть такое решение, - написал Кулеба.

Офіційно: Україна і Угорщина взаємно визнали свідоцтва про вакцинацію від COVID. З 11 червня можна подорожувати з вітчизняними свідоцтвами про повну вакцинацію. Вітаю колегу і друга Петера Сійярто з успішним втіленням нашої домовленості. Це перша країна ЄС, з якою є таке рішення. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 10, 2021

Как сообщалось, в Минздраве объяснили, как получить международное свидетельство о вакцинации. Международное свидетельство о вакцинации при необходимости могут получить граждане, которых прививали двумя дозами COVID-вакцины.

Также стало известно, что иммунизация вакциной "Спутник V" не дает права въезда в Украину. Госпогранслужба просит граждан учесть информацию от МИНЗДРАВА относительно оформления документов о вакцинации, в частности относительно вакцинации против COVID-19 препаратами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных.