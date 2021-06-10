Радуцький закликає нардепів-мажоритарників тиснути на голів ОТГ і вимагати вакцинації населення

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Майже у половині регіонів відкриття центрів вакцинації взагалі не відбувається. Через це люди з одних областей вирушають вакцинуватись до інших. Ситуацію треба виправляти, вважає нардеп від "Слуги народу"

Про це розповів в Facebook голова Комітету зі здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький, передає RegioNews.

Він нагадав, що для відкриття центру вакцинації "необов’язково потрібен стадіон чи виставковий комплекс".

МОЗ передбачив 5 типів таких форматів вакцинації "вихідного дня": починаючи від великих приміщень, де є можливість вакцинувати 6 тисяч осіб на добу, і до пунктів з кількома бригадами, розрахованих на 200-300 людей, - наголошує Радуцький.

За його словами, всі регіональні департаменти охорони здоров’я отримали відповідні рекомендації та мають достатьньо вакцин.

Підштовхнути місцеву владу до активнішої позиції можуть депутати-мажоритарники. Звертаюся до колег - тисніть на ваших мерів та голів ОТГ. Відкрити пункт щеплення за бажання можна навіть у громадській приймальні народного депутата!, - заявив нардеп.

Як повідомлялося, у 13 областях на вихідних працюватимуть більше 30 центрів вакцинації.