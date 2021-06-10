Головний санлікар пояснив, чи змішуватимуть в Україні COVID-вакцини

Фото з відкритих джерел

В Україні не передбачено щеплення людей вакцинами проти коронавірусу від різних виробників

Як пише RegioNews, про це в ефірі "Сніданку з 1+1" сказав головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

Він зазначив, що у світі триває дослідження рівня ефективності змішування вакцин і в деяких випадках така практика демонструє дієвість. Однак потрібне більш детальне вивчення і їхні результати.

За його словами, сьогодні в Україні передбачена вакцинація лише вакциною одного виробника.

"Якщо будуть рекомендації ЄС чи ВООЗ, то в країні є механізми, за яким ми можемо адаптувати це. Поки в Україні людина, яка, наприклад, вакцинована першою дозою CoronaVac, другу дозу таку ж отримає. Зараз у нас не передбачено змішування вакцин", - наголосив головний санітарний лікар.

Нагадаємо, раніше у МОЗ пояснили, як отримати друге щеплення від коронавірусу.