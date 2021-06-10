Імунізація вакциною "Спутник V" не дає права в'їзду в Україну – Держприкордонслужба

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Держприкордонслужба просить громадян врахувати інформацію від МОЗ щодо оформлення документів про вакцинацію, зокрема щодо вакцинації проти COVID-19 препаратами, включеними ВООЗ до переліку дозволених

Про це сказав речник ДПСУ Андрій Демченко, передає RegioNews з посиланням на Укрінформ.

Держприкордонслужба отримала роз’яснення від Міністерства охорони здоров’я та просить громадян врахувати інформацію про те, як мають бути оформлені такі документи та якими вакцинами мають бути імунізовані громадяни. Зокрема, за останні два дні в пунктах пропуску через державний кордон України спостерігаються випадки, коли з-за кордону намагаються в’їхати іноземці з документами про імунізацію вакциною "Спутник V". На кордоні з Росією за ці два дні було зафіксовано близько 15 таких спроб з боку громадян РФ, - сказав Демченко.

Він наголосив, що документ про щеплення "Спутником V" не дає права на в’їзд в Україну, оскільки ця вакцина не включена до переліку ВООЗ.

У Держприкордонслужбі нагадують, що іноземним громадянам та особам без громадянства для в'їзду в Україну (у т.ч. власникам посвідки на тимчасове проживання в Україні), окрім обов’язкового полісу страхування від COVID-19, відтепер можна мати або негативний результат ПЛР чи експрес-тесту, який проведено не більш як за 72 години до перетину державного кордону, або документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації проти COVID-19 препаратами, включеними ВООЗ до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях, виданого англійською мовою або з перекладом англійською мовою.

В ДПСУ пояснили, яким обов’язковим вимогам мають відповідати документи про тестування та вакцинацію, щоб вони стали підставою для пропуску через кордон.

Зокрема, експрес-тест на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2 має містити таку інформацію: повне ім’я та прізвище особи пацієнта; щодо дослідження: назву захворювання або збудника хвороби (COVID-19, SARS-CoV-2 тощо); тип дослідження ("immunochromatographic testing", "immunochromatography assay", "ICA", "Lateral flow assay", "LFT", "rapid antigen test" тощо); дату та час забору матеріалу; результат тесту (negative, not detected); країну проведення дослідження; назву закладу, що видав результат тесту; унікальний ідентифікатор результатів тесту (код, QR-код тощо).

Результат тестування на COVID-19 методом експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2 може видаватися в цифровій або паперовій формі та містити додаткову інформацію, яка передбачена законодавством держав, в яких проведено тестування.

Документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації проти COVID-19, має містити таку інформацію: повне ім’я та прізвище, дату народження, стать, громадянство та підпис пацієнта, номер документа (там, де застосовується), що посвідчує особу (паспорт, ідентифікаційний номер тощо); назву вакцини, дати введення, назву виробника та серії виробництва; назву захворювання, проти якого отримано курс вакцинації; підпис та печатку лікаря, який безпосередньо здійснював вакцинацію.

Цей документ може видаватися в цифровій або паперовій формі та містити додаткову інформацію, яка передбачена законодавством держав, у яких проведено вакцинацію.

Крім того, такі результати тестів та документ про вакцинацію дають змогу українцям чи іноземцям, які постійно проживають в Україні, уникнути самоізоляції під час повернення з-за кордону.

У ДПСУ також наголосили, що вакцини, щодо яких може бути розглянутий документ про отримання повного курсу вакцинації проти COVID-19, мають бути включені ВООЗ до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях.

На цей час до такого переліку належать вакцини: BNT162b2/COMIRNATY Tozinameran (INN) виробництва Pfizer/BioNTech (зареєстровано в Україні під назвою Комірнаті); AZD1222 виробництва AstraZeneca/Oxford (зареєстровано в Україні під назвою Аастразенека); Covishield (ChAdOx1_nCoV-19) виробництва Serum Institute of India Oxford (зареєстровано в Україні під назвою Ковішелд); Ad26.COV2.S виробництва Janssen; mRNA-1273 виробництва Moderna; SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated (lnCoV) виробництва Sinopharm/BIBP; SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated виробництва Sinovac (зареєстровано в Україні під назвою Коронавак).

Як повідомлялося, в Україні змінилися правила перетину кордону під час карантину. Кабінет Міністрів послабив правила перетину державного кордону під час карантину, уникнути самоізоляції можна не лише за допомогою ПЛР-тесту.

Також в МОЗ пояснили різницю між свідоцтвом про вакцинацію і ковідними сертифікатами.