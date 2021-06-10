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10 червня 2021, 11:46 56

На Одещині викрили злочинну групу, яка переправляла зброю та мігрантів через кордон

10 червня 2021, 11:46 56
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Фото: СБУ
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В Одеській області контррозвідники СБУ припинили діяльність каналу незаконного переправлення мігрантів, зброї та підакцизних товарів

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресцентрі СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що підозрювані здійснювали переправлення нелегалів, зброї та підакцизних товарів через Кучурганський лиман.

За попередніми даними слідства, до організації незаконного каналу, можливо, причетні окремі посадовці Міністерства державної безпеки так званої Придністровської Молдавської Республіки", - повідомили оперативники.

Правоохоронці затримали двох чоловіків на "гарячому" під час спроби переправлення в Україну партії підакцизних товарів і вибухових пристроїв. Зокрема, 5 гранат РГД із запалами, ручну кумулятивну гранату РКГ-3 та гранату Ф-1 із запалом, а ще 10 боєприпасів до АГС-17.

Напередодні було зафіксоване незаконне переправлення цим каналом через державний кордон України групи нелегалів. Слідчими органів безпеки розпочато кримінальні провадження.

Нагадаємо, 9 червня на Закарпатті заблокували канал міграції іноземців з країн Азії до ЄС.

зброя кордон Боєприпаси нелегали Одеська область

 
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