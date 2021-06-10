Иммунизация вакциной "Спутник V" не дает права въезда в Украину - Госпогранслужба

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Госпогранслужба просит граждан учесть информацию от Минздрава относительно оформления документов о вакцинации, в частности относительно вакцинации против COVID-19 препаратами, включенными ВОЗ в список разрешенных

Об этом сказал спикер ГНСУ Андрей Демченко, передает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

Госпогранслужба получила разъяснения от Министерства здравоохранения и просит граждан учесть информацию о том, как должны быть оформлены такие документы и какими вакцинами должны быть иммунизированы граждане. В частности, за последние два дня в пунктах пропуска через государственную границу Украины наблюдаются случаи, когда из-за границы пытаются въехать иностранцы с документами об иммунизации вакциной "Спутник V". На границе с Россией за эти два дня было зафиксировано около 15 таких попыток со стороны граждан РФ, - сказал Демченко.

Он подчеркнул, что документ о прививках "Спутником V" не дает права на въезд в Украину, поскольку эта вакцина не включена в перечень ВОЗ.

В Госпогранслужбе напоминают, что иностранным гражданам и лицам без гражданства для въезда в Украину (в т.ч. владельцам вида на жительство в Украине), кроме обязательного полиса страхования от COVID-19, теперь можно иметь или отрицательный результат ПЦР или экспресс-теста, который проведен не более чем за 72 часа до пересечения границы, или документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации против COVID-19 препаратами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях, выданного на английском языке или с английским переводом.

В ГНСУ объяснили, каким обязательным требованиям должны соответствовать документы о тестировании и вакцинации, чтобы они стали основанием для пропуска через границу.

В частности, экспресс-тест на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 должен содержать следующую информацию: полное имя и фамилию лица пациента; относительно исследования: название заболевания или возбудителя болезни (COVID-19 SARS-CoV-2 и тому подобное); тип исследования ("immunochromatographic testing", "immunochromatography assay", "ICA", "Lateral flow assay", "LFT", "rapid antigen test" и тому подобное); дату и время забора материала; результат теста (negative, not detected); страну проведения исследования; название заведения, выдавшего результат теста; уникальный идентификатор результатов теста (код, QR-код).

Результат тестирования на COVID-19 методом экспресс-теста на определение антигена коронавирусв SARS-CoV-2 может выдаваться в цифровой или бумажной форме и содержать дополнительную информацию, которая предусмотрена законодательством государств, в которых проведено тестирование.

Документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации против COVID-19, должен содержать следующую информацию: полное имя и фамилию, дату рождения, пол, гражданство и подпись пациента, номер документа (там, где применимо), удостоверяющего личность (паспорт, идентификационный номер и т. п); название вакцины, даты введения, название производителя и серии производства; название заболевания, против которого получен курс вакцинации; подпись и печать врача, который непосредственно осуществлял вакцинацию.

Этот документ может выдаваться в цифровой или бумажной форме и содержать дополнительную информацию, которая предусмотрена законодательством государств, в которых проведена вакцинация.

Кроме того, такие результаты тестов и документ о вакцинации позволяют украинцам или иностранцам, которые постоянно проживают в Украине, избежать самоизоляции во время возвращения из-за рубежа.

В ГПСУ также отметили, что вакцины, в отношении которых может быть рассмотрен документ о получении полного курса вакцинации против COVID-19, должны быть включены ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях.

На данное время к такому перечню относятся вакцины: BNT162b2/COMIRNATY Tozinameran (INN) производства Pfizer/BioNTech (зарегистрировано в Украине под названием Комирнати); AZD1222 производства AstraZeneca/Oxford (зарегистрировано в Украине под названием Аастразенека); Covishield (ChAdOx1_nCoV-19) производства Serum Institute of India Oxford (зарегистрировано в Украине под названием Ковішелд); Ad26.COV2.S производства Janssen; mRNA-1273 производства Moderna; SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated (lnCoV) производства Sinopharm/BIBP; SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated производства Sinovac (зарегистрировано в Украине под названием Коронавак).

Как сообщалось, в Украине изменились правила пересечения границы во время карантина. Кабинет Министров ослабил правила пересечения государственной границы во время карантина, избежать самоизоляции можно не только с помощью ПЦР-теста.

Также в Минздраве объяснили разницу между свидетельством о вакцинации и ковидными сертификатами.