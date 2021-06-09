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09 червня 2021, 15:59 88

У 13 областях на вихідних працюватимуть більше 30 центрів вакцинації

09 червня 2021, 15:59 88
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Фото: із відкритих джерел
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12 та 13 червня у 13 областях України та Києві будть працювати понад 30 центрів масової вакцинації від COVID-19

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

З кожним тижнем долучається все більше міст. Ми закликаємо місцеву владу в інших регіонах відкривати нові центри, щоб охопити ще більше людей”, - йдеться в повідомленні.

У МОЗ додали, що вакцинацію будуть проводити мобільні медичні бригади препаратом CoronaVac/Sinovac Biotech.

На наступних вихідних планується робота:

  • у Львівській області - 8 центрів, з них три - у Львові, по одному в Трускавці, Дрогобичі, Стрию та Червонограді;
  • в Одеській області - 7 центрів, із них 4 - в Одесі, по одному в Балті, Чорноморську та Ізмаїлі;
  • у Полтавській області - 5 центрів в Полтаві, Кременчуці, Лубнах, Миргороді та Горішніх Плавнях;
  • у Херсонській області - 3 центри у Херсоні;
  • у Чернівецькій області - 2 центри у Чернівцях;
  • у Київській області - 2 центри у Броварах і Білій Церкві;
  • по одному центрі будуть працювати у Києві, Тернополі, Рівному, Дніпрі, Хмельницькому, Житомирі, Черкасах та Маріуполі.

Зазначається, що поки що ці центри будуть працювати лише у вихідні дні. У них щеплюють громадян, які записалися до листа очікування вакцинації проти COVID-19 в додатку чи через сайт "Дія" або через контакт-центр МОЗ.

Нагадаємо, раніше у МОЗ пояснили, як отримати друге щеплення від коронавірусу

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