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09 июня 2021, 21:29 30

В Днепре после ливня обвалилась часть городской набережной

09 июня 2021, 21:29 30
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Фото: Суспільне
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В Днепре сегодня, 9 июня, после ливня обвалился сегмент набережной в районе Фестивального причала

Об этом сообщает "Днепр оперативный", передает RegioNews.

Известно, что упала и рассыпалась подпорная стена протяженностью несколько десятков метров.

В городском совете из-за обвала уже создали чрезвычайную комиссию. По предварительным выводам коммунальщиков, причиной обрушения стали сильные ливни и незаконные врезки в коллектор.

Работы по восстановлению конструкции начнут 10 июня утром, продлятся они примерно две недели.

Сейчас на месте работают коммунальщики, они огородили место аварийной лентой.

Напомним, ранее сообщалось, что на Днепропетровщине затопило более сотни жилых домов.

Днепр обвал гроза Дожди коммунальщики

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