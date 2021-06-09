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09 червня 2021, 13:23 792

У Чернівцях пройшов град розміром із перепелине яйце

09 червня 2021, 13:23 792
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Фото Віталії Козменко для АСС
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Сьогодні, 9 червня, Чернівці накрила негода - пройшла гроза та випав великий град

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Telegram-каналі ХЧ та дописи чернівчан у Facebook.

Мешканці Чернівців діляться у соцмережах світлинами із наслідками негоди. Зокрема, мешканці мікрорайону Роша оприлюднили у світлини із засипаною градом травою.

Синоптики попереджали буковинців про грозу та посилення вітру.

Як повідомлялося, на Прикарпатті знову стався землетрус. Напередодні зареєстровано землетрус в Івано-Франківській області магнітудою 2,6.

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