У Чернівцях пройшов град розміром із перепелине яйце
Сьогодні, 9 червня, Чернівці накрила негода - пройшла гроза та випав великий град
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Telegram-каналі ХЧ та дописи чернівчан у Facebook.
Мешканці Чернівців діляться у соцмережах світлинами із наслідками негоди. Зокрема, мешканці мікрорайону Роша оприлюднили у світлини із засипаною градом травою.
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