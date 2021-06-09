В Черновцах прошёл град размером с перепелиное яйцо

Фото Виталии Козменко для АСС

Сегодня, 9 июня, Черновцы накрыла непогода - прошла гроза и выпал крупный град

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram-канале ХЧ и сообщения черновчан в Facebook.

Жители Черновцов делятся в соцсетях фотографиями с последствиями непогоды. В частности, жители микрорайона Роша обнародовали в фотографии с засыпанной градом травой.

Синоптики предупреждали буковинцев о грозе и усилении ветра.

Как сообщалось, на Прикарпатье снова произошло землетрясение. Накануне зарегистрировано землетрясение в Ивано-Франковской области магнитудой 2,6.