В Черновцах прошёл град размером с перепелиное яйцо
Сегодня, 9 июня, Черновцы накрыла непогода - прошла гроза и выпал крупный град
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram-канале ХЧ и сообщения черновчан в Facebook.
Жители Черновцов делятся в соцсетях фотографиями с последствиями непогоды. В частности, жители микрорайона Роша обнародовали в фотографии с засыпанной градом травой.
Синоптики предупреждали буковинцев о грозе и усилении ветра.
Как сообщалось, на Прикарпатье снова произошло землетрясение. Накануне зарегистрировано землетрясение в Ивано-Франковской области магнитудой 2,6.
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