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09 июня 2021, 13:23 822

В Черновцах прошёл град размером с перепелиное яйцо

09 июня 2021, 13:23 822
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Фото Виталии Козменко для АСС
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Сегодня, 9 июня, Черновцы накрыла непогода - прошла гроза и выпал крупный град

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram-канале ХЧ и сообщения черновчан в Facebook.

Жители Черновцов делятся в соцсетях фотографиями с последствиями непогоды. В частности, жители микрорайона Роша обнародовали в фотографии с засыпанной градом травой.

Синоптики предупреждали буковинцев о грозе и усилении ветра.

Как сообщалось, на Прикарпатье снова произошло землетрясение. Накануне зарегистрировано землетрясение в Ивано-Франковской области магнитудой 2,6.

погода Буковина Стихия град гроза

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