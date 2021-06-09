На Прикарпатті знову стався землетрус

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Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Головний центр спеціального контролю ДКА та ДСНС України.

Епіцентр землетрусу розташовувався в Надвірнянському районі Івано-Франківської області, 10 км на південний захід від міста Надвірна, на глибині 4 км. За класифікацією землетрусів відноситься до невідчутних.

8 червня о 16:32 вимірювальними приладами сейсмічної станції Карпатського регіону в селі Пасічна Надвірнянського району було зафіксовано підземний поштовх магнітудою близько 2,6 бала за шкалою Ріхтера, без негативних наслідків. Звернень від громадян до ДСНС не надходило, - повідомляють рятувальники.

Як повідомлялося, минулої суботи в Карпатах зафіксували землетрус. У Карпатах в п'ятницю, 4 червня, поблизу села Манява Богородчанського району Івано-Франківської області було зафіксовано землетрус.