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09 червня 2021, 10:24 486

На Прикарпатті знову стався землетрус

09 червня 2021, 10:24 486
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Фото з відкритих джерел
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Напередодні зареєстровано землетрус в Івано-Франківській області  магнітудою 2,6

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Головний центр спеціального контролю ДКА та ДСНС України.

Епіцентр землетрусу розташовувався в Надвірнянському районі Івано-Франківської області, 10 км на південний захід від міста Надвірна, на глибині 4 км. За класифікацією землетрусів відноситься до невідчутних.

8 червня о 16:32 вимірювальними приладами сейсмічної станції Карпатського регіону в селі Пасічна Надвірнянського району було зафіксовано підземний поштовх магнітудою близько 2,6 бала за шкалою Ріхтера, без негативних наслідків. Звернень від громадян до ДСНС не надходило, - повідомляють рятувальники.

Як повідомлялося, минулої суботи в Карпатах зафіксували землетрус. У Карпатах в п'ятницю, 4 червня, поблизу села Манява Богородчанського району Івано-Франківської області було зафіксовано землетрус.

Карпати Прикарпаття ДСНС вчені землетрус

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