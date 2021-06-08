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08 червня 2021, 20:22 12

Суд у справі Шеремета продовжиться 15 червня

08 червня 2021, 20:22 12
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Фото з відкритих джерел
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Шевченківський районний суд міста Києва продовжить розгляд справи про вбивство журналіста Павла Шеремета щодо обвинувачених Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко, Яни Дугарь 15 червня

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Укрінформ.

Суд відкладає судове засідання до 11:00 15 червня, - оголосила головуюча суддя Оксана Голуб.

На сьогоднішньому засіданні суд дослідив дані мобільних телефонів, які, за словами прокурора, належали трьом обвинуваченим, цивільному чоловіку Кузьменко - Петрові Кияну та іншим особам, вивчив з'єднання за цими номерами у різні проміжки часу.

Суд також дослідив протоколи щодо тимчасового доступу до речей і документів, протоколи оглядів речей і документів, доручення щодо аналізу соцмереж з метою виявлення фото Дугарь, Кузьменко і Антоненко за 2016-2017 роки для з'ясування наявності у них предметів одягу, фіксованих на особах на місці вчинення злочину, протокол огляду однієї зі сторінок Антоненка у соцмережах, інші матеріали справи.

Як повідомлялося, 1 червня суд залишив Антоненка під цілодобовим домашнім арештом.

Раніше, 18 травня, в "справі Шеремета" суд продовжив на 2 місяці запобіжні заходи Кузьменко і Дугар.

суд Юлія Кузьменко Справа Шеремета Яна Дугарь Андрій Антоненко

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