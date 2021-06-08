Суд у справі Шеремета продовжиться 15 червня
Шевченківський районний суд міста Києва продовжить розгляд справи про вбивство журналіста Павла Шеремета щодо обвинувачених Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко, Яни Дугарь 15 червня
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Укрінформ.
Суд відкладає судове засідання до 11:00 15 червня, - оголосила головуюча суддя Оксана Голуб.
На сьогоднішньому засіданні суд дослідив дані мобільних телефонів, які, за словами прокурора, належали трьом обвинуваченим, цивільному чоловіку Кузьменко - Петрові Кияну та іншим особам, вивчив з'єднання за цими номерами у різні проміжки часу.
Суд також дослідив протоколи щодо тимчасового доступу до речей і документів, протоколи оглядів речей і документів, доручення щодо аналізу соцмереж з метою виявлення фото Дугарь, Кузьменко і Антоненко за 2016-2017 роки для з'ясування наявності у них предметів одягу, фіксованих на особах на місці вчинення злочину, протокол огляду однієї зі сторінок Антоненка у соцмережах, інші матеріали справи.
Як повідомлялося, 1 червня суд залишив Антоненка під цілодобовим домашнім арештом.
Раніше, 18 травня, в "справі Шеремета" суд продовжив на 2 місяці запобіжні заходи Кузьменко і Дугар.