Суд по делу Шеремета продолжится 15 июня

Фото из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

Суд откладывает судебное заседание до 11: 00 15 июня, - объявила председательствующая судья Оксана Голуб.

На сегодняшнем заседании суд исследовал данные мобильных телефонов, которые, по словам прокурора, принадлежали трем обвиняемым, гражданскому мужу Кузьменко Петру Кияну и другим лицам, изучил соединение с этими номерами в разные промежутки времени.

Суд также исследовал протоколы в отношении временного доступа к вещей и документов, протоколы осмотров вещей и документов, поручения по анализу соцсетей с целью выявления фото Дугарь, Кузьменко и Антоненко за 2016-2017 годы для выяснения наличия у них предметов одежды, фиксированных на лицах на месте совершения преступления, протокол осмотра одной из страниц Антоненко в соцсетях, другие материалы дела.

Как сообщалось, 1 июня суд оставил Антоненко под круглосуточным домашним арестом.

Ранее, 18 мая, в "деле Шеремета" суд продлил на 2 месяца меры пресечения Кузьменко и Дугар.