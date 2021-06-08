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08 июня 2021, 20:22 12

Суд по делу Шеремета продолжится 15 июня

08 июня 2021, 20:22 12
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Фото из открытых источников
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Шевченковский районный суд города Киева продолжит рассмотрение дела об убийстве журналиста Павла Шеремета в отношении обвиняемых Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко, Яны Дугарь 15 июня

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

Суд откладывает судебное заседание до 11: 00 15 июня, - объявила председательствующая судья Оксана Голуб.

На сегодняшнем заседании суд исследовал данные мобильных телефонов, которые, по словам прокурора, принадлежали трем обвиняемым, гражданскому мужу Кузьменко Петру Кияну и другим лицам, изучил соединение с этими номерами в разные промежутки времени.

Суд также исследовал протоколы в отношении временного доступа к вещей и документов, протоколы осмотров вещей и документов, поручения по анализу соцсетей с целью выявления фото Дугарь, Кузьменко и Антоненко за 2016-2017 годы для выяснения наличия у них предметов одежды, фиксированных на лицах на месте совершения преступления, протокол осмотра одной из страниц Антоненко в соцсетях, другие материалы дела.

Как сообщалось, 1 июня суд оставил Антоненко под круглосуточным домашним арестом.

Ранее, 18 мая, в "деле Шеремета" суд продлил на 2 месяца меры пресечения Кузьменко и Дугар.

суд Юлия Кузьменко Дело Шеремета Яна Дугарь Андрей Антоненко

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