У поїзда "Київ – Відень" вийшов з ладу вагон
Поїзд "Київ - Відень" уже вдруге за тиждень курсування втрапляє у халепу: сьогодні в ньому поламався вагон
Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці", передає RegioNews.
В Угорщині на станції Ніредьгаза вийшов з ладу вагон поїзда "Київ-Відень". Його відчепили, а пасажирів пересадили.
Зазначено, що дев'ять людей, які їхали в цьому вагоні, пересадили до місцевого поїзд. Вони змогли продовжити свою подорож.
Технічні причини інциденту з'ясовуються. Представники угорської сторони виконують ремонтні роботи.
В УЗ відзначили, що вагон повернуть до складу поїзда на зворотному шляху проходження.
Тому пасажирів, які повертаються з Австрії і Угорщини (8 осіб), місцевим поїздом доставлять до станції пересадки, після чого вони продовжать рух в Україні, - підкреслюється у повідомленні.
Також перевізник запевняє, що змін у графіку рейсу міжнародного сполучення Київ-Будапешт-Відень поки не планується. Наступний поїзд відправлятиметься з Києва за розкладом.
Як повідомлялося, 4 червня у нещодавно запущеному поїзді до Відня вже знайшли контрабанду. У міжнародному потязі "Київ — Відень”, який почав курсувати лише з червня, виявили контрабандні сигарети.
Учора "Укрзалізниця" звільнила залізничників, під час зміни яких було вилучено контрабандні сигарети.