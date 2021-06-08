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08 червня 2021, 19:20 4

У поїзда "Київ – Відень" вийшов з ладу вагон

08 червня 2021, 19:20 4
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Поїзд "Київ - Відень" уже вдруге за тиждень курсування втрапляє у халепу: сьогодні в ньому поламався вагон

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці", передає RegioNews.

В Угорщині на станції Ніредьгаза вийшов з ладу вагон поїзда "Київ-Відень". Його відчепили, а пасажирів пересадили.

Зазначено, що дев'ять людей, які їхали в цьому вагоні, пересадили до місцевого поїзд. Вони змогли продовжити свою подорож.

Технічні причини інциденту з'ясовуються. Представники угорської сторони виконують ремонтні роботи.

В УЗ відзначили, що вагон повернуть до складу поїзда на зворотному шляху проходження.

Тому пасажирів, які повертаються з Австрії і Угорщини (8 осіб), місцевим поїздом доставлять до станції пересадки, після чого вони продовжать рух в Україні, - підкреслюється у повідомленні.

Також перевізник запевняє, що змін у графіку рейсу міжнародного сполучення Київ-Будапешт-Відень поки не планується. Наступний поїзд відправлятиметься з Києва за розкладом.

Як повідомлялося, 4 червня у нещодавно запущеному поїзді до Відня вже знайшли контрабанду. У міжнародному потязі "Київ — Відень”, який почав курсувати лише з червня, виявили контрабандні сигарети.

Учора "Укрзалізниця" звільнила залізничників, під час зміни яких було вилучено контрабандні сигарети.

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