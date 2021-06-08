У Києві чоловіка затисло між вагоном потяга та платформою
У Києві на залізничній станції "Караваєві дачі" чоловіка затиснуло між платформою і вагоном, в результаті чого він загинув
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, передає RegioNews.
Відомо, що у другій половині дня надійшла інформація, що в Солом'янському районі Києва на залізничній станції "Караваєві дачі" між платформою і вагоном заблоковано чоловіка.
На місце прибули рятувальники аварійно-рятувального загону спеціального призначення.
За допомогою гідравлічного інструменту тіло чоловіка у віці близько 30 років було деблоковано і передано службі "103". Обставини трагічного випадку встановлюють правоохоронці", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що "Укрзалізниця" звільнила залізничників, під час зміни яких було вилучено контрабандні сигарети.