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08 червня 2021, 17:30 181

У Києві чоловіка затисло між вагоном потяга та платформою

08 червня 2021, 17:30 181
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Фото: ДСНС
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У Києві на залізничній станції "Караваєві дачі" чоловіка затиснуло між платформою і вагоном, в результаті чого він загинув

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, передає RegioNews.

Відомо, що у другій половині дня надійшла інформація, що в Солом'янському районі Києва на залізничній станції "Караваєві дачі" між платформою і вагоном заблоковано чоловіка.

На місце прибули рятувальники аварійно-рятувального загону спеціального призначення.

За допомогою гідравлічного інструменту тіло чоловіка у віці близько 30 років було деблоковано і передано службі "103". Обставини трагічного випадку встановлюють правоохоронці", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що "Укрзалізниця" звільнила залізничників, під час зміни яких було вилучено контрабандні сигарети.

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