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08 июня 2021, 19:20 3

У поезда "Киев-Вена" вышел из строя вагон

08 июня 2021, 19:20 3
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Поезд "Киев-Вена" уже второй раз за неделю курсирования попадает в скандал: сегодня в нем поломался вагон

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци", передает RegioNews.

В Венгрии на станции Ниредьгаза вышел из строя вагон поезда "Киев-Вена". Его отцепили, а пассажиров пересадили.

Отмечено, что девять человек, которые ехали в этом вагоне, пересадили в местный поезд. Они смогли продолжить свое путешествие.

Технические причины инцидента выясняются. Представители венгерской стороны выполняют ремонтные работы.

В УЗ отметили, что вагон вернут в состав поезда на обратном пути следования.

Поэтому пассажиров, которые возвращаются из Австрии и Венгрии (8 человек), местным поездом доставят до станции пересадки, после чего они продолжат движение в Украине, - подчеркивается в сообщении.

Также перевозчик уверяет, что изменений в графике рейса международного сообщения Киев-Будапешт-Вена пока не планируется. Следующий поезд будет отправляться из Киева по расписанию.

Как сообщалось, 4 июня в недавно запущенном поезде в Вену уже нашли контрабанду. В международном поезде "Киев — Вена”, который начал курсировать только с июня, обнаружили контрабандные сигареты.

Вчера "Укрзализныця" уволила железнодорожников, во время которых были изъяты контрабандные сигареты.

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