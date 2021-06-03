В Одесі відкрили ще три центри вакцинації від COVID-19
В Одесі відкрили три нові центри масової вакцинації від коронавірусу, які будуть працювати у неділю, 6 червня
Про це повідомляє Одеський обласний центр громадського здоров'я, передає RegioNews.
Центри вакцинації населення будуть розміщені:
- у торговому центрі "Мегадом", вул. Толбухіна, 135;
- уторговому центрі "Fontan Sky", пров. Семафорний, 4;
- в школі №15 на вул. Кримська, 80-А.
Центри працюватимуть з 9:00 до 17:00. Мешканцям міста, які підлягають вакцинації, зателефонують і запросять на щеплення.
Щеплення вакциною Coronavac зможуть отримати люди, що попередньо зареєструвалися в листі очікування на порталі чи у додатку "Дія". Пріоритет надаватиметься літнім людям та особам з хронічними захворюваннями", - додали у ЦГЗ.
Нагадаємо, 30 травня в Одесі на стадіоні відкрився перший центр масової вакцинації.
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