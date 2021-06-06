В Одесі сталася пожежа в університетському гуртожитку, один студент госпіталізований

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В Одесі горів гуртожиток національного університету. Більше 100 студентів евакуювали, один - госпіталізований з опіками верхніх дихальних шляхів

Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.

6 червня о 00:52 надійшло повідомлення про загорання в гуртожитку національного університету по вулиці Маршала Малиновського в Одесі. ... встановлено, що загорання сталось у кімнаті на третьому поверсі п’ятиповерхової будівлі гуртожитку, - йдеться у повідомленні.

Адміністрація гуртожитку до прибуття рятувальників евакуювала 106 осіб. Під час гасіння пожежі з четвертого поверху врятовано студента.

Внаслідок пожежі постраждав студент, якого в стані середньої тяжкості з діагнозом "опіки верхніх дихальних шляхів, отруєння продуктами горіння” госпіталізовано до медичного закладу.

О 01:28 пожежа локалізована та о 01:40 ліквідована на площі 25 кв. м.

Причина пожежі та збиток - встановлюються.

Як повідомлялося, рятувальники попереджають про пожежну небезпеку - у п’яти областях України.