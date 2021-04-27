Ексспівробітник МОЗ спалив свій диплом через дисертацію нардепа Киви

На його думку, захист Іллею Кивою диплома дискредитував наукове звання

На його думку, захист Іллею Кивою диплома дискредитував наукове звання

Фото: Facebook

Кандидат медичних наук, колишній прессекретар МОЗ України Олександр Ябчанка публічно спалив свій диплом через те, що нардеп від "Опозиційної платформи - За життя" Ілля Кива успішно захистив свою дисертацію.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Facebook-сторінку Ябчанка.

На думку вченого, сам факт того, що Ілля Кива успішно захистив кандидатську дисертацію, дискредитує звання кандидата наук.

Ілля Кива захистив кандидатську дисертацію. Комісія з 13 членів одноголосно проголосувала "за". З огляду на це, мені надалі соромно називатися кандидатом наук. Це звання остаточно дискредитовано", - написав він.

Ябчанка просить вважати це офіційною заявою з вимогою позбавити його наукового ступеня кандидата медичних наук.

Закликаю інших кандидатів і докторів наук вчинити аналогічно і не йти на компроміси з совістю. Тільки так у нас може з'явитися шанс на науку, за яку нам не буде соромно перед нашими нащадками", – додав він.

Крім того, як показує розслідування Данила Мокрика для Bihus.Info, нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива додав до своєї кандидатської дисертації на тему "Механізми впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності (на прикладі країн ЄС і України)" довідку з підробленим підписом, а серед підтверджень апробації дисертації вказав матеріали науково-практичних конференцій, які відсутні в офіційних збірниках.

Нагадаємо, народний депутат від ОПЗЖ Ілля Кива 26 травня захистив кандидатську дисертацію, члени Наукової ради присвоїли йому науковий ступінь у галузі державного управління.