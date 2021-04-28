У Львові вимагають від влади скасувати присудження наукового ступеня Киві

Кива став кандидатом наук 26 квітня

Кива став кандидатом наук 26 квітня

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Львівська обласна рада просить скасувати рішення спеціалізованої вченої ради про присудження наукового ступеня народному депутату від партії "Опозиційна платформа – За життя" Іллі Киві та провести розслідування обставин захисту дисертації.

Про це йдеться у прес-службі відомства, пише RegioNews.

Відповідне звернення Львівська обласна рада направила до президента, Верховної Ради та Кабінету міністрів.

Зазначається, що депутати облради обурені повідомленням про рішення спеціалізованої вченої ради присудити Киві науковий ступінь кандидата наук з державного управління.

"Члени спеціалізованої вченої ради, які були присутніми на захисті дисертації, а також усі інші, хто брав участь у реалізації цієї афери, вкотре довели нікчемність сучасної системи освіти та необхідність її повного перезавантаження”, - йдеться у зверненні.

Депутати просять Міністерство освіти України вжити відповідних заходів та скасувати це рішення.

Нагадаємо, 26 квітня нардеп Ілля Кива захистив дисертацію і став кандидатом наук. Під час захисту невідомі особи не пропускали у приміщення частину журналістів.

Пізніше екс-співробітник МОЗ спалив свій диплом через дисертацію нардепа Киви.