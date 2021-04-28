Скандальна дисертація: наукового керівника Киви звільнили з роботи

Нардеп пообіцяв йому посаду міністра, коли прийде до влади

Нардеп пообіцяв йому посаду міністра, коли прийде до влади

Фото: з відкритих джерел

Наукового керівника, який допомагав нардепу від "Опозиційної платформи - За життя" Іллі Киви із дисертацією, звільнили з роботи.

Як передає RegioNews, про це журналістам повідомив особисто Кива.

"Просто хтось через свою самозакоханість брудно відіграється на наукових керівниках, на тих людях, які дали мені можливість захистити дисертацію. Вони просто виконували свою роботу", - розповів він.

За словами нардепа, його наукового керівника, Володимира Гурковського, звільнили сьогодні, 28 квітня.

Я йому сказав, щоб він не переймався. Прийдемо до влади - зроблю міністром освіти", - запевнив депутат.

Нагадаємо, Володимир Гурковський - доктор наук із державного управління, перший заступник директора Всеукраїнської громадської організації "Центр досліджень проблем публічного управління".

Раніше повідомлялось, що 26 квітня нардеп Ілля Кива захистив дисертацію і став кандидатом наук. Під час захисту невідомі особи не пропускали у приміщення частину журналістів.

Пізніше ексспівробітник МОЗ спалив свій диплом через дисертацію нардепа Киви. На його думку, захист Іллею Кивою диплома дискредитував наукове звання.

Також у Львові вимагають від влади скасувати присудження наукового ступеня Киві.