Україна переходить на видачу е-лікарняних замість паперових листків непрацездатності: як їх оплачуватимуть

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Електронні лікарняні є підставою для отримання допомоги по вагітності та пологах, а також - по тимчасовій втраті працездатності

Як передає RegioNews, про це інформують у Телеграм-каналі Фонду соціального страхування України.

Зокрема зазначається, що в Україні розпочинається перехід закладів охорони здоров’я на створення електронних медичних висновків замість видачі паперових листків непрацездатності.

Для застрахованих осіб програмні засоби автоматично формуватимуть на їх підставі е-лікарняний – такий електронний листок непрацездатності не потребує дублювання на бланку та наділений повним переліком функцій паперової версії, - пояснюють у Фонді соцстрахування.

У відомстві додають, що е-лікарняні є підставою для отримання від Фонду соціального страхування України допомог по вагітності та пологах, а також по тимчасовій втраті працездатності, зокрема в разі хвороб або травм, самоізоляції від COVID-19, на період догляду за хворими дітьми і родичами, лікування в санаторно-курортних закладах тощо.

Зазначається, що також за е-лікарняними роботодавці здійснюють оплату перших п’яти днів лікування хвороб або травм своїх співробітників.

За інформацією Фонду соцстрахування, на перехідний період до 1 вересня 2021 року створювати та вносити медичні висновки про тимчасову непрацездатність до Реєстру будуть окремі визначені заклади охорони здоров’я.

Обіг паперових листків непрацездатності та призначення за ними матеріального забезпечення від ФССУ на цей період продовжуються, - наголошують у Фонді.

Також звертають увагу, якщо пацієнту відкрили лікарняний на бланку, то його продовження аж до закриття має здійснюватися виключно у паперовому вигляді навіть у разі переходу лікарні на електронний формат.

Отримання е-лікарняного не впливає на процедуру призначення, розрахунку та виплати матеріального забезпечення від ФССУ, - наголошують у Фонді соцстрахування.

Як зазначається, як і в разі паперового лікарняного листка, розмір допомоги по тимчасовій втраті працездатності складе від 50% до 100% середнього доходу застрахованої особи залежно від тривалості стажу, а розмір допомоги по вагітності та пологах – 100% середнього доходу.

У Фонді соцстрахування пояснюють, що відтепер застрахованій особі, щодо страхового випадку якої сформовано е-лікарняний, не потрібно передавати його роботодавцю для отримання допомоги від Фонду соціального страхування України.

Після оформлення лікуючим лікарем електронного медичного висновку (автоматично відбувається відкриття е-лікарняного), працівник має повідомити про це свого роботодавця будь-яким зручним обом способом, наприклад, телефоном. З цього моменту і пацієнт, і роботодавець матимуть інформацію щодо відкритого е-лікарняного в особистих кабінетах на сайті Пенсійного фонду. Після закриття е-лікарняного, він стає підставою для призначення матеріального забезпечення і оформлення роботодавцем заяви-розрахунку (в разі допомоги по вагітності та пологах – одразу після відкриття), - пояснюють у відомстві.

Окрім того, інформують, що дата отримання коштів від Фонду за е-лікарняними, як і за паперовими, залежить від дати подання роботодавцем заяви-розрахунку за відповідним лікарняним до ФССУ.

Водночас повідомляється, що зміни торкнуться оформлення роботодавцем заяви-розрахунку за е-лікарняними працівників. Оскільки е-лікарняні не мають серії та видаються за оновленими кодами причин тимчасової непрацездатності, заяви-розрахунки за ними подаються роботодавцями окремо від заяв-розрахунків, сформованих за паперовими лікарняними листками, - зазначають у відомстві.

Також у Фонді соцстрахування зауважують, що комісії із соціального страхування на підприємствах продовжують свою роботу та призначають матеріальне забезпечення як і раніше, незалежно від виду лікарняного. Вони зберігають весь обсяг функцій, передбачених Положенням про комісію (уповноваженого) із страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, затвердженого постановою правління Фонду соціального страхування України від 19 липня 2018 № 13.

Як повідомлялося, 11 травня стало відомо, коли в Україні почнуть тестувати електронні лікарняні. Спочатку вони будуть діяти паралельно з паперовим документом.