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07 июня 2021, 18:27 317

Украина переходит на выдачу е-больничных вместо бумажных листков нетрудоспособности: как их будут оплачивать

07 июня 2021, 18:27 317
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Фото из открытых источников
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Электронные больничные являются основанием для получения пособия по беременности и родам, а также - по временной потере трудоспособности

Как передает RegioNews, об этом информируют в Телеграм-канале Фонда социального страхования Украины.

В частности отмечается, что в Украине начинается переход учреждений здравоохранения на создание электронных медицинских заключений вместо выдачи бумажных листков нетрудоспособности.

Для застрахованных лиц программные средства автоматически будут формировать на их основании е-больничный – такой электронный листок нетрудоспособности не требует дублирования на бланке и наделен полным перечнем функций бумажной версии, - объясняют в Фонде соцстрахования.

В ведомстве добавляют, что е-больничные являются основанием для получения от Фонда социального страхования Украины пособий по беременности и родам, а также по временной потере трудоспособности, в частности в случае болезней или травм, самоизоляции от COVID-19, на период ухода за больными детьми и родственниками, лечения в санаторно-курортных учреждениях и тому подобное.

Отмечается, что также по е-больничным работодатели осуществляют оплату первых пяти дней лечения болезней или травм своих сотрудников.

По информации Фонда соцстрахования, на переходный период до 1 сентября 2021 года создавать и вносить медицинские заключения о временной нетрудоспособности в Реестр будут отдельные определенные учреждения здравоохранения.

Оборот бумажных листков нетрудоспособности и назначение по ним материального обеспечения от ФССУ на этот период продолжаются, - отмечают в Фонде.

Также обращают внимание, если пациенту открыли больничный на бланке, то его продление вплоть до закрытия должно осуществляться исключительно в бумажном виде даже в случае перехода больницы на электронный формат.

Получение е-больничного не влияет на процедуру назначения, расчета и выплаты материального обеспечения от ФССУ, - отмечают в Фонде соцстрахования.

Как отмечается, как и в случае бумажного больничного листа, размер помощи по временной потере трудоспособности составит от 50% до 100% среднего дохода застрахованного лица в зависимости от продолжительности стажа, а размер пособия по беременности и родам – 100% среднего дохода.

В Фонде соцстрахования объясняют, что отныне застрахованному лицу по страховому случаю которого сформирован е-больничный, не нужно передавать его работодателю для получения пособия от Фонда социального страхования Украины.

После оформления лечащим врачом электронного медицинского заключения (автоматически происходит открытие е-больничного), работник должен уведомить об этом работодателя любым удобным обоим способом, например, по телефону. С этого момента и пациент, и работодатель будут иметь информацию по открытому е-больничному в личных кабинетах на сайте Пенсионного фонда. После закрытия е-больничного, он становится основанием для назначения материального обеспечения и оформления работодателем заявления-расчета (в случае пособия по беременности и родам – сразу после открытия), - поясняют в ведомстве.

Кроме того, информируют, что дата получения средств от Фонда по е-больничным, как и по бумажным, зависит от даты подачи работодателем заявления-расчета по соответствующим больничным в ФССУ.

В то же время сообщается, что изменения коснутся оформления работодателем заявления-расчета по е-больничным работников. Поскольку е-больничные не имеют серии и выдаются по обновленным кодам причин временной нетрудоспособности, заявления-расчеты по ним подаются работодателями отдельно от заявлений-расчетов, сформированных по бумажным больничным листкам, - отмечают в ведомстве.

Также в Фонде соцстрахования отмечают, что комиссии по социальному страхованию на предприятиях продолжают свою работу и назначают материальное обеспечение как и раньше, независимо от вида больничного. Они сохраняют весь объем функций, предусмотренных Положением о комиссии (уполномоченном) по страхованию в связи с временной потерей трудоспособности, утвержденного постановлением правления Фонда социального страхования Украины от 19 июля 2018 № 13.

Как сообщалось, 11 мая стало известно, когда в Украине начнут тестировать электронные больничные. Сначала они будут действовать параллельно с бумажным документом.

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