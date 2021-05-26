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26 травня 2021, 15:59 285

Допомогу при народженні дитини хочуть збільшити до 50 тис. грн

26 травня 2021, 15:59 285
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Фото з відкритих джерел
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Кабінет міністрів на засіданні у середу, 26 травня, схвалив проект закону "Про державну допомогу сім’ям з дітьми" щодо збільшення розміру допомоги при народженні дитини

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на трансляцію засідання уряду.

Документ, який ще має погодити Верховна Рада, передбачає збільшення обсягу державної підтримки при народженні дитини або усиновленні - з 41 тис. грн до 50 тис. грн з 1 січня 2022 року. Також передбачається збільшення розміру у 2023 році й у подальшому на прогнозний показник інфляції.

Документ пропонує проводити виплату допомоги одноразово у розмірі 25% від загального розміру допомоги, решта суми виплачуватиметься наступні 36 місяців рівними частинами.

Також документ пропонує збільшення розмір допомоги при усиновленні дитини.

Окрім цього, затверджена Концепція державної соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей на період до 2025 року. Запроваджується принцип "гроші ходять за дитиною", коли фінансування отримають найбільш успішні та відвідувані заклади.

При цьому ми будемо стимулювати розвиток всіх закладів, - зазначив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі.

Як повідомлялося, у Раді хочуть вдосконалити надання допомоги родинам з дітьми: що пропонують. Народні депутати підтримали за основу законопроєкт №3124, який передбачає вдосконалення надання допомоги родинам із дітьми.

Також у квітні Зеленський підписав закон про закупівлю "пакунків малюка". Закуповуватимуть комплектування на відкритих аукціонах через систему ProZorro.

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