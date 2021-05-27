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27 травня 2021, 08:32 275

У Києві провели дослідження усіх соціальних груп міста та розробили "гендерний паспорт"

27 травня 2021, 08:32 275
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Київська влада завершила розробку ґрунтовного дослідження всіх соціальних груп, які проживають у місті та невдовзі презентує так званий Гендерний паспорт Києва. Документ розробляли починаючи з 2019 року

Як передає RegioNews, про це під час круглого столу в "Укрінформі" заявила начальник управління з питань гендерної рівності Департаменту соціальної політики КМДА Тетяна Гузенко.

У 2019 році Київ почав працювати над розробленням свого Гендерного паспорта. Власне, він розроблений, невдовзі він вже буде в публічному просторі. Зараз ми його візуалізуємо, щоб усім депутатам було зрозуміло, про що йдеться", - розповіла Гузенко.

За її словами, у документі багато статистичних даних, зокрема, є така тенденція, що у віці 45-65 років смертність чоловіків по місту Києву удвічі більша. "Ми маємо аналіз причин, і маємо аналіз тенденцій. Ми працюємо зараз з Інститутом демографії для планування Стратегії розвитку міста Києва", - додала вона.

Після публікації Гендерного паспорта можна буде дізнатися багато інформації по районах. Наприклад, дані, де проживають самотні матері, де більше багатодітних сімей, скільки чоловіків та жінок пенсійного й передпенсійного віку.

Раніше повідомлялося, що нардепи хочуть ввести штрафи та адмінарешт за прояв сексизму.

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