Кабмін виділив 400 млн грн на виплату лікарняних
Кабінет міністрів під час засідання 2 червня виділив 400 мільйонів гривень для виплат за листками непрацездатності
Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Міністерства соціальної політики.
Зазначається, що ця сума фінансової підтримки дозволить частково врегулювати питання своєчасної виплати матеріального забезпечення за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.
Нагадаємо, що медикам виплатили понад 18 млн гривень лікарняних через COVID-19 з початку року.
Також стало відомо, коли в Україні почнуть тестувати електронні лікарняні.
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