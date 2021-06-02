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02 червня 2021, 18:43 23

Кабмін виділив 400 млн грн на виплату лікарняних

02 червня 2021, 18:43 23
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Фото з відкритих джерел
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Кабінет міністрів під час засідання 2 червня виділив 400 мільйонів гривень для виплат за листками непрацездатності

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Міністерства соціальної політики.

Зазначається, що ця сума фінансової підтримки дозволить частково врегулювати питання своєчасної виплати матеріального забезпечення за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.

Нагадаємо, що медикам виплатили понад 18 млн гривень лікарняних через COVID-19 з початку року.

Також стало відомо, коли в Україні почнуть тестувати електронні лікарняні.

Кабмін допомога гроші лікарняний уряд

 
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