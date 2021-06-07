Рада планує збільшити територію трьох міст на Полтавщині, Вінниччині та Львівщині

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Верховній раді рекомендують схвалити постанови №5487, №5489 і №5491, якими передбачається розширення території трьох українських міст

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату парламенту, передає RegioNews.

Відповідну рекомендацію надав комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіональної політики та містобудування.

Зокрема, територію міста Миргород Полтавської області хочуть збільшити на 1398,91 гектара і затвердити його територію загальною площею 4265,05 га.

Також планують розширити територію міста Іллінці Вінницької області на 2326 га і затвердити територію загальною площею 3106 гектарів.

Межі міста Соснівка Львівської області планують збільшити на 102,5924 гектара і затвердити його територію загальною площею 300,5924 га.

Заслухавши інформацію підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування, з’ясувавши позицію членів комітету, комітет ухвалив висновки рекомендувати Верховній раді прийняти проекти постанов у цілому", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Україні з’явився атлас нового адміністративно-територіального устрою.