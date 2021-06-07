У Лукашенка забрали звання почесного доктора КНУ ім. Шевченка

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Про це повідомляє ВВС News Україна, передає RegioNews.

Це звання він отримав ще за президентства Віктора Ющенка. Київський національний університет має понад 80 почесних докторів, і це перше таке рішення в історії столичного університету”, - йдеться в повідомленні.

Відомо, що за позбавлення Олександра Лукашенка звання почесного доктора університету члени вченої ради голосували у таємному режимі.

Напередодні ректор Володимир Бугров звернувся до вченої ради, яка має право надавати почесні звання, із закликом забрати його в Олександра Лукашенка.

Вважаю, що Олександр Лукашенко не є гідним звання почесного доктора КНУ імені Тараса Шевченка, а його протизаконні дії суперечать цінностям нашого університету", - заявив Бугров.

Для того, щоб позбавити його цього звання, вчена рада ухвалила відповідні зміни в порядок присвоєння звання почесного доктора. Раніше такого механізму не існувало.

Нагадаємо, з 26 травня Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю. Кабінет міністрів на позачерговому засіданні заборонив польоти над повітряним простором Білорусі після затримання літака із білоруським опозиціонером на борту.

Також повідомлялось, що ректор КНУ ім. Шевченка хоче позбавити Лукашенка звання почесного доктора.