На Київщині затримали шахрайку-рекордсменку

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Поліція Київської області затримала шахрайку, яку підозрюють у введенні в оману продавців магазинів і аптек і привласненні їхніх особистих речей

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції.

Жінка розповідала продавцям, що найближчим часом буде подана напруга 40 тисяч вольтів, а тому необхідно усі прикраси або інші металеві предмети зняти та покласти в темний пакет, інакше вони почорніють.

"Потім вона забирала пакет з речами та зникала у невідомому напрямку", - повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

Правоохоронці повідомили, що цією особою виявилась 43-річна уродженка Луганської області, яка не має постійного місця проживання, раніше неодноразово судима. У неї вилучили прикраси й техніку, які могли бути викрадені.

Затримали жінку в Обухові під час чергової афери в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Їй повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві під суд підуть шахраї, які підробляли сертифікати для розмитнення авто.