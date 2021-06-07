В центре Киева из-за фестиваля 11 и 12 июня ограничат движение транспорта

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В Киеве 11 и 12 июня ограничат движение транспорта рядом центральных улиц из-за проведения фестиваля

Об этом сообщает КГГА, передает RegioNews.

В связи с проведением фестиваля 11-12 июня с 16:00 до 23:00 предусмотрено ограничение движения транспорта на Софийской площади, Малой Житомирской, Владимирской (от улицы Ирининской до улицы Большой Житомирской) и в Рыльском переулке", - говорится в сообщении.

В КГГА добавили, что будут внесены изменения в расписание движения общественного пассажирского транспорта, который курсирует по этим улицам, о чем сообщат дополнительно.

Напомним, ранее сообщалось, что Кличко хочет отремонтировать 60 улиц Киева за полгода.