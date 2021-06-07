Кличко хоче відремонтувати 60 вулиць Києва за півроку
Мер Києва Віталій Кличко анонсував ремонт близько 60 вулиць столиці вже цього року, на них усіх мають бути велодоріжки
Про це він сказав в інтерв'ю "Радіо Свобода", пише RegioNews.
Кличко зазначив, що на кожній вулиці передбачені сучасні доріжки для пішоходів, а також доріжки для велосипедистів.
"Кожну дорогу, яку ми зараз робимо, кожну вулицю (я дав завдання департаменту транспорту) - ми не вводимо без сучасних доріжок для пішоходів, без доріжок для велосипедистів, без сучасного освітлення і відеоспостереження. Близько 60 вулиць цього року ми відремонтуємо. І кожна прорахована, щоб велодоріжки також були", - розповів мер.
Нагадаємо, раніше Кличко пообіцяв, що проїзд у Києві не подорожчає до 20 грн.
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