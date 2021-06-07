Кличко хоче відремонтувати 60 вулиць Києва за півроку

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Мер Києва Віталій Кличко анонсував ремонт близько 60 вулиць столиці вже цього року, на них усіх мають бути велодоріжки

Про це він сказав в інтерв'ю "Радіо Свобода", пише RegioNews.

Кличко зазначив, що на кожній вулиці передбачені сучасні доріжки для пішоходів, а також доріжки для велосипедистів.

"Кожну дорогу, яку ми зараз робимо, кожну вулицю (я дав завдання департаменту транспорту) - ми не вводимо без сучасних доріжок для пішоходів, без доріжок для велосипедистів, без сучасного освітлення і відеоспостереження. Близько 60 вулиць цього року ми відремонтуємо. І кожна прорахована, щоб велодоріжки також були", - розповів мер.

Нагадаємо, раніше Кличко пообіцяв, що проїзд у Києві не подорожчає до 20 грн.