В Центрах вакцинации Полтавщины за выходные сделали 3,6 тысяч прививок

Фото: Полтавская ОГА

В Полтавской области на прошедших выходных работали пять временных Центров вакцинации от коронавируса, было сделано 3650 прививок

Об этом сообщил глава Полтавской областной государственной администрации Олег Синегубов, передает RegioNews.

Он напомнил, что Центры вакцинации работали в Полтаве, Кременчуге, Миргороде, Лубнах, Горишних Плавнях.

Всего в субботу и воскресенье в них вакцинировали 3650 человек. Это наибольшее количество среди областей Украины", - рассказал Синегубов.

Глава области отметил, что на вакцинацию приезжали не только жители соседних общин, но даже жители других областей, им в вакцинации не отказывали.

Спасибо всем, что активно включились в прививочную кампанию. Медицинский персонал отработал на отлично. Уже готовимся к следующим выходным, когда снова планируем открыть Центры вакцинации", - добавил Олег Синегубов.

Напомним, ранее глава Полтавской ОГА Олег Синегубов заявил, что на Полтавщине откроют временные Центры массовой вакцинации.