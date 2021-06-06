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06 червня 2021, 18:30 46

Доба в ООС: два обстріли українських позицій бойовиками

06 червня 2021, 18:30 46
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Від початку цієї доби зафіксовані 2 порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Поблизу населеного пункту Піски ворог обстріляв наші позиції з мінометів 120-го калібру. Неподалік Новотошківського російські загарбники вели прицільний вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї, - повідомляють у штабі.

У штабі додають, що бойових втрат внаслідок ворожих обстрілів немає.

Як повідомлялося раніше, внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої один військовий отримав бойове травмування. Йому надано необхідну медичну допомогу та доправлено до лікувального закладу. Стан здоров’я захисника — середньої тяжкості.

Такі дії збройних формувань Російської Федерації продовжують дестабілізувати обстановку на окремих ділянках лінії розмежування. З приводу цих порушень Українською стороною СЦКК направлено ноту до СММ ОБСЄ.

Окрім цього, в районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Зокрема, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували майже 2 гектари території та передали на знищення 70 вибухонебезпечних предметів.

Як повідомлялося, сьогодні на Донбасі окупанти вранці обстріляли Піски. Станом на 7 годину ранку, 6 червня, російсько-окупаційні війська один раз обстріляли наші позиції поблизу населеного пункту Піски з міномету 120-го калібру.

Раніше, 3 червня, СБУ затримала агента "ДНР", який працював на правозахисну організацію, пов'язану з ООН. Контррозвідники Служби безпеки України затримали агента "МДБ ДНР", який працював у громадській правозахисній організації, у Донецькій області.

ООС обстріли поранення війна бойовики окупанти РФ

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