Донбас: окупанти вранці обстріляли Піски

Станом на 7 годину ранку, 6 червня, російсько-окупаційні війська один раз обстріляли наші позиції з міномету 120-го калібру поблизу населеного пункту Піски

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Протягом минулої доби, 5 червня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, обстрілів зі сторони збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано.

Бойових втрат серед українських захисників немає.

Внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої один військовослужбовець отримав бойове травмування. Йому надано необхідну медичну допомогу та доправлено до лікувального закладу. Стан здоров’я захисника — середньої тяжкості, - повідомляють у штабі.

У районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони.

Впродовж доби підрозділами поліції зведених загонів перевірено 3853 транспортних засобів, 5100 особи, з яких 4675 по Інформаційному центру. До територіальних підрозділів на причетність до Збройних формувань Російської федерації та її найманців доставлялись 4 особи. Виявлено 95 адміністративних правопорушень.

За вказаний період поліцейськими розкрито 12 злочинів.

Минулої доби через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" на тимчасово окуповану територію України прослідувало 818 осіб, на підконтрольну Україні територію прибуло 823 осіб.

Як повідомлялося, ТКГ перенесуть із Мінська. Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов каже, що переговорний майданчик Тристоронньої контактної групи (ТКГ) щодо врегулювання конфлікту на сході України з Мінська буде перенесено.

Раніше, 2 червня, Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо окупованих територій Донбасу.