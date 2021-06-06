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Боевики один раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, потерь нет
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06 июня 2021, 18:30 46

Сутки в ООС: два обстрела украинских позиций боевиками

06 июня 2021, 18:30 46
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С начала этих суток зафиксированы 2 нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Вблизи населенного пункта Пески враг обстрелял наши позиции из минометов 120-го калибра. Неподалёку Новотошковского российские захватчики вели прицельный огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, - сообщают в штабе.

В штабе добавляют, что боевых потерь в результате вражеских обстрелов нет.

Как сообщалось ранее, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве один военный получил боевое травмирование. Ему оказана необходимая медицинская помощь и он доставлен в лечебное учреждение. Состояние здоровья защитника - средней тяжести.

Такие действия вооруженных формирований Российской Федерации продолжают дестабилизировать обстановку на отдельных участках линии разграничения. По поводу этих нарушений украинской стороной СЦКК направлена нота в СММ ОБСЕ.

Кроме этого, в районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. В частности, пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали почти 2 гектара территории и передали на уничтожение 70 взрывоопасных предметов.

Как сообщалось, сегодня на Донбассе оккупанты утром обстреляли Пески. По состоянию на 7 часов утра 6 июня, российско-оккупационные войска один раз обстреляли наши позиции вблизи населенного пункта Пески из миномета 120-го калибра.

Ранее, 3 июня, СБУ задержала агента "ДНР", который работал на правозащитную организацию, связанную с ООН. Контрразведчики Службы безопасности Украины задержали агента "МГБ ДНР", который работал в общественной правозащитной организации, в Донецкой области.

ООС обстрелы ранение война боевики оккупанты РФ

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