В МВС прогнозують спроби терактів на газопроводах

Про це сказав глава відомства Арсен Аваков 5 червня під час тактико-спеціальних навчань підрозділів, що координуються МВС, поблизу Вовчанська на Харківщині, передає RegioNews з посиланням на Суспільне.

Ми говоримо про реальні загрози. Путін учора заявив про те, що перша нитка Північного потоку-2 добудована. Газ все ще транспортується нашим газопроводом і повинен транспортуватися ще деякий час, а потім, напевно, Путін захоче пустити газ в обхід України. Тому ми очікуємо, що ніхто не чекатиме, що будуть провокації, спроби терактів на нашій ділянці газопроводу. Коли скажуть: "Дивіться, бачите, тому пускаємо через Північний потік-2", — сказав Аваков.

Міністр внутрішніх справ додав, що таких ситуацій, інформацій розвідорганів є достатньо.

Тому ми, з огляду на це, дивимося на різні сценарії, посилюємо реагування, в тому числі по об’єктах критичної інфраструктури, газової інфраструктури, греблям, дамбам і так далі", — сказав Аваков.

На навчаннях неподалік кордону з РФ на Харківщині відпрацьовували дії підрозділів ДСНС, Нацгвардії, Нацполіції, прикордонників.

Це не говорить про те, що я хочу когось налякати, про те, що завтра війна, це говорить про те, що український народ тому платить податки для своєї армії та системи МВС, щоб вона була готовою, у випадку чого, втрутитися та забезпечити порядок, — пояснює необхідність проведення таких тренувань Аваков.

Як повідомлялося, 1 червня Зеленський розповів про можливу ескалацію відносин з РФ. Президент Володимир Зеленський впевнений, що ескалація з Росією можлива в будь-який момент до кінця вересня, а саме до 12-16 вересня.