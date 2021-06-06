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06 червня 2021, 16:07 9

В МВС прогнозують спроби терактів на газопроводах

06 червня 2021, 16:07 9
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У Міністерстві внутрішніх справ мають розвідувальну інформацію щодо загроз критичній інфраструктурі України з боку Російської Федерації

Про це сказав глава відомства Арсен Аваков 5 червня під час тактико-спеціальних навчань підрозділів, що координуються МВС, поблизу Вовчанська на Харківщині, передає RegioNews з посиланням на Суспільне.

Ми говоримо про реальні загрози. Путін учора заявив про те, що перша нитка Північного потоку-2 добудована. Газ все ще транспортується нашим газопроводом і повинен транспортуватися ще деякий час, а потім, напевно, Путін захоче пустити газ в обхід України. Тому ми очікуємо, що ніхто не чекатиме, що будуть провокації, спроби терактів на нашій ділянці газопроводу. Коли скажуть: "Дивіться, бачите, тому пускаємо через Північний потік-2", — сказав Аваков.

Міністр внутрішніх справ додав, що таких ситуацій, інформацій розвідорганів є достатньо.

Тому ми, з огляду на це, дивимося на різні сценарії, посилюємо реагування, в тому числі по об’єктах критичної інфраструктури, газової інфраструктури, греблям, дамбам і так далі", — сказав Аваков.

На навчаннях неподалік кордону з РФ на Харківщині відпрацьовували дії підрозділів ДСНС, Нацгвардії, Нацполіції, прикордонників.

Це не говорить про те, що я хочу когось налякати, про те, що завтра війна, це говорить про те, що український народ тому платить податки для своєї армії та системи МВС, щоб вона була готовою, у випадку чого, втрутитися та забезпечити порядок, — пояснює необхідність проведення таких тренувань Аваков.

Як повідомлялося, 1 червня Зеленський розповів про можливу ескалацію відносин з РФ. Президент Володимир Зеленський впевнений, що ескалація з Росією можлива в будь-який момент до кінця вересня, а саме до 12-16 вересня.

РФ погроза Арсен Аваков міністр МВС

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