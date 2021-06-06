В МВД прогнозируют попытки терактов на газопроводах

В Министерстве внутренних дел имеют разведывательную информацию об угрозах критической инфраструктуре Украины со стороны Российской Федерации

Об этом сказал глава ведомства Арсен Аваков 5 июня во время тактико-специальных учений подразделений, которые координируются МВД, близ Волчанска Харьковской области, передает RegioNews со ссылкой на Суспильне.

Мы говорим о реальных угрозах. Путин вчера заявил о том, что первая нитка Северного потока-2 достроена. Газ все еще транспортируется нашим газопроводом и должен транспортироваться еще некоторое время, а потом, наверное, Путин захочет пустить газ в обход Украины. Поэтому мы ожидаем, что никто не будет ждать, что будут провокации, попытки терактов на нашем участке газопровода. Когда скажут: "Смотрите, видите, поэтому пускаем через Северный поток-2", - сказал Аваков.

Министр внутренних дел добавил, что таких ситуаций, информаций разведорганов есть достаточно.

Поэтому мы, учитывая это, смотрим на разные сценарии, усиливаем реагирования, в том числе по объектам критической инфраструктуры, газовой инфраструктуры, плотинам, дамбам и так далее", — сказал Аваков.

На учениях недалеко от границы с РФ на Харьковщине отрабатывали действия подразделений ГСЧС, Нацгвардии, Нацполиции, пограничников.

Это не говорит о том, что я хочу кого-то напугать, о том, что завтра война, это говорит о том, что украинский народ поэтому платит налоги для своей армии и системы МВД, чтобы она была готовой, в случае чего, вмешаться и обеспечить порядок, — объясняет необходимость проведения таких тренировок Аваков.

Как сообщалось, 1 июня Зеленский рассказал о возможной эскалации отношений с РФ. Президент Владимир Зеленский уверен, что эскалация с Россией возможна в любой момент до конца сентября, а именно до 12-16 сентября.