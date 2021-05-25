Колишній заступник начштабу ВМС попередив про загрозу нападу Росії на острів Зміїний

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Колишній заступник начальника штабу Військово-морських сил України Андрій Риженко вважає, що Росія може перекрити доступ до українських портів, захопивши острів Зміїний у Чорному морі

Про це йдеться у повідомленні "Крим.Реалії", пише RegioNews.

Після того, як Росія окупувала Крим, для безпечного проходу комерційних суден в українські порти Чорного моря залишилася 50-кілометрова смуга між островом Зміїний і буровою установкою "Таврида". Платформа з 2014 року перебуває під контролем Росії.

Якщо Росія захопить Зміїний, то вона може взагалі перекрити доступ до українських портів.

На думку колишнього заступника начальника штабу ВМС України, така операція не потребує значних сил.

"На швидкохідних катерах типу їхніх "Раптор", висаджується група "Вагнера" 30 осіб. Беруть під контроль острів. Через дві години представник Росії в ООН доводить до шановної аудієнції листа голови місцевої ради острова Зміїний, що вони хочуть приєднатися до РФ. А Росія каже – все, вони під нашим контролем. У них там "народна республіка" якась Зміїна і так далі", – змоделював він ймовірний розвиток подій.

За словами Риженка, є сенс "зменшити часові характеристики доставки туди груп швидкого реагування - морської піхоти, чи морського спецназу".

Нагадаємо, раніше в уряді пропонували прописати в законодавстві, що Росія – це агресор.