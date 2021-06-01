Зеленський розповів про можливу ескалацію відносин з РФ

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Президент Володимир Зеленський впевнений, що ескалація з Росією можлива в будь-який момент до кінця вересня, а саме до 12-16 вересня

Як передає RegioNews, про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю німецькій газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Моє бачення, що ескалація можлива в будь-який момент до кінця вересня, скажімо, точно до 12-16 вересня", - вважає він.

За його словами, у Росії є багато варіантів агресії проти України. На його думку, до початку навчань "Захід-2021" ситуація біля кордонів залишатиметься небезпечною.

Раніше Зеленський запевнив, що створення справжньої Союзної держави Білорусі та Росії може стати найбільшою небезпекою для України, адже ці країни зможуть інтегрувати оборонне співробітництво і чинити тиск на країну