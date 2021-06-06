14:57  07 червня
У Лукашенка забрали звання почесного доктора КНУ ім. Шевченка
11:47  07 червня
Зеленський хоче зробити з Чорнобиля "зону відродження"
13:58  07 червня
СБУ викрила ексчиновника РНБО, який шпигував на іноземну спецслужбу
UA | RU
UA | RU
06 червня 2021, 14:08 114

Усі регіони України перебувають у "жовтій" зоні – МОЗ

06 червня 2021, 14:08 114
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Станом на 6 червня, згідно з інформацією Міністерства охорони здоров'я, в Україні всі регіони та м. Київ перебувають на жовтому рівні епідемічної небезпеки

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на дані, оприлюднені на сайті Міністерства охорони здоров'я.

Згідно з цією інформацією, в жодному регіоні не перевищено рівень госпіталізацій хворих на коронавірусну хворобу та показник зайнятості ліжок із киснем.

Так, в Україні, згідно з даними МОЗ, рівень захворюваності становить 84 на 100 тис. населення при визначеному показнику 75 на 100 тис. населення. У 13 областях цей показник нижчий за визначений.

В Києві, станом на 5 червня, показник рівня захворюваності на COVID-19 складає 165, рівень госпіталізацій складає 16,7 при показнику 60 на 100 тис. населення, рівень завантаженості ліжок з киснем - 7,5% при граничному показнику 65%.

Також коефіцієнт виявлення випадків інфікування нижчий за встановлений показник в 4% три дні поспіль у Вінницькій, Закарпатській, Кіровоградській, Луганській, Одеській, Херсонській, Хмельницькій областях.

Як повідомлялося, в Україні зафіксовано менше тисячі нових випадків захворювання на COVID-19 - 937.

Також в Україні за добу щеплено від COVID-19 понад 40 тис. людей - а точніше, 40 101 людину. Одну дозу отримали 39 229 людей, повністю імунізовані - 872 людини.

коронавірус карантин МОЗ COVID-19 зона

Ляшко пояснив, чому в Україні скорочують мережу COVID-лікарень
04 червня 2021, 12:47
Вже 13 областей України відповідають "зеленій" зоні карантину, - МОЗ
04 червня 2021, 11:59
Україна одна із перших у черзі на отримання американських вакцин від COVID-19
04 червня 2021, 09:12
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Садовий проти Кличка. Навіщо Зеленському двопалатний Конгрес
Повітряне "Велике будівництво". Як Кирило Тимошенко готується "пиляти" аеропорти
Всі публікації »
Андрій Смолій
Віталій Бала
Сергій Гайдай
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram