Усі регіони України перебувають у "жовтій" зоні – МОЗ

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Станом на 6 червня, згідно з інформацією Міністерства охорони здоров'я, в Україні всі регіони та м. Київ перебувають на жовтому рівні епідемічної небезпеки

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на дані, оприлюднені на сайті Міністерства охорони здоров'я.

Згідно з цією інформацією, в жодному регіоні не перевищено рівень госпіталізацій хворих на коронавірусну хворобу та показник зайнятості ліжок із киснем.

Так, в Україні, згідно з даними МОЗ, рівень захворюваності становить 84 на 100 тис. населення при визначеному показнику 75 на 100 тис. населення. У 13 областях цей показник нижчий за визначений.

В Києві, станом на 5 червня, показник рівня захворюваності на COVID-19 складає 165, рівень госпіталізацій складає 16,7 при показнику 60 на 100 тис. населення, рівень завантаженості ліжок з киснем - 7,5% при граничному показнику 65%.

Також коефіцієнт виявлення випадків інфікування нижчий за встановлений показник в 4% три дні поспіль у Вінницькій, Закарпатській, Кіровоградській, Луганській, Одеській, Херсонській, Хмельницькій областях.

Як повідомлялося, в Україні зафіксовано менше тисячі нових випадків захворювання на COVID-19 - 937.

Також в Україні за добу щеплено від COVID-19 понад 40 тис. людей - а точніше, 40 101 людину. Одну дозу отримали 39 229 людей, повністю імунізовані - 872 людини.