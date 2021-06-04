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04 червня 2021, 09:12 189

Україна одна із перших у черзі на отримання американських вакцин від COVID-19

04 червня 2021, 09:12 189
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Фото: з відкритих джерел
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У Сполучених Штатах оприлюднили план розподілу перших 25 мільйонів доз вакцин від коронавірусу, які будуть надані низці країн світу. Україна отримає ці вакцини однією із перших

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні американського посольства у Києві.

"Україна буде однією з перших, хто отримає американські вакцини проти COVID, що підкреслює нашу рішучу прихильність наданню допомоги для припинення пандемії в Україні та світі шляхом пришвидшення доступу до вакцин проти COVID для всіх”, - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що приблизно 6 мільйонів доз будуть спрямовані на регіональні пріоритети та до одержувачів-партнерів - таких як Мексика, Канада, Південна Корея, Західний Берег і Сектор Гази, Україна, Косово, Гаїті, Грузія, Єгипет, Йорданія, Індія, Ірак та Ємен.

Адміністрація президента США уточнила, що загалом планується надати 80 мільйонів доз вакцини від коронавірусу іншим країнам до кінця червня.

Водночас президент України Володимир Зеленський вже подякував президентові США Джо Байдену за додаткові поставки вакцини від COVID-19 в Україну. "Вірю, що підтримуючи й допомагаючи один одному зможемо нарешті побороти пандемію”, написав Зеленський у Twitter.

Нагадаємо, 3 червня в аеропорт "Бориспіль” доставили 705 600 доз вакцини AstraZeneca у рамках глобальної ініціативи COVAX.

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