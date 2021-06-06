Все регионы Украины находятся в "желтой" зоне – МОЗ

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По состоянию на 6 июня, согласно информации Министерства здравоохранения, в Украине все регионы и м. Киев находятся на желтом уровне эпидемической опасности

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные, обнародованные на сайте Министерства здравоохранения.

Согласно этой информации, ни в одном регионе не превышен уровень госпитализаций больных коронавирусной болезнью и показатель занятости коек с кислородом.

Так, в Украине, согласно данным Минздрава, уровень заболеваемости составляет 84 на 100 тыс. населения при определенном показателе 75 на 100 тыс. населения. В 13 областях этот показатель ниже определенного.

В Киеве, по состоянию на 5 июня, показатель уровня заболеваемости COVID-19 составляет 165, уровень госпитализаций составляет 16,7 при показателе 60 на 100 тыс. населения, уровень загруженности коек с кислородом - 7,5% при предельном показателе 65%.

Также коэффициент выявления случаев инфицирования ниже установленного показателя в 4% три дня подряд в Винницкой, Закарпатской, Кировоградской, Луганской, Одесской, Херсонской, Хмельницкой областях.

Как сообщалось, в Украине зафиксировано менее тысячи новых случаев заболевания COVID-19 - 937.

Также в Украине за сутки привито от COVID-19 более 40 тыс. людей - а точнее, 40 101 человека. Одну дозу получили 39 229 человек, полностью иммунизированы - 872 человека.