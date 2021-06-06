14:57  07 июня
У Лукашенко забрали звание почетного доктора КНУ им. Шевченко
11:47  07 июня
Зеленский хочет сделать из Чернобыля "зону возрождения"
18:02  07 июня
Боевики один раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, потерь нет
UA | RU
UA | RU
06 июня 2021, 14:08 114

Все регионы Украины находятся в "желтой" зоне – МОЗ

06 июня 2021, 14:08 114
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

По состоянию на 6 июня, согласно информации Министерства здравоохранения, в Украине все регионы и м. Киев находятся на желтом уровне эпидемической опасности

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные, обнародованные на сайте Министерства здравоохранения.

Согласно этой информации, ни в одном регионе не превышен уровень госпитализаций больных коронавирусной болезнью и показатель занятости коек с кислородом.

Так, в Украине, согласно данным Минздрава, уровень заболеваемости составляет 84 на 100 тыс. населения при определенном показателе 75 на 100 тыс. населения. В 13 областях этот показатель ниже определенного.

В Киеве, по состоянию на 5 июня, показатель уровня заболеваемости COVID-19 составляет 165, уровень госпитализаций составляет 16,7 при показателе 60 на 100 тыс. населения, уровень загруженности коек с кислородом - 7,5% при предельном показателе 65%.

Также коэффициент выявления случаев инфицирования ниже установленного показателя в 4% три дня подряд в Винницкой, Закарпатской, Кировоградской, Луганской, Одесской, Херсонской, Хмельницкой областях.

Как сообщалось, в Украине зафиксировано менее тысячи новых случаев заболевания COVID-19 - 937.

Также в Украине за сутки привито от COVID-19 более 40 тыс. людей - а точнее, 40 101 человека. Одну дозу получили 39 229 человек, полностью иммунизированы - 872 человека.

коронавирус карантин Минздрав COVID-19 зона

Ляшко объяснил, почему в Украине сокращают сеть COVID-больниц
04 июня 2021, 12:47
Уже 13 областей Украины соответствуют "зеленой" зоне карантина, - Минздрав
04 июня 2021, 11:59
Украина одна из первых в очереди на получение американских вакцин от COVID-19
04 июня 2021, 09:12
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Садовый против Кличко. Зачем Зеленскому двухпалатный Конгресс
Воздушная "Большая стройка". Как Кирилл Тимошенко готовится "пилить" аэропорты
Все публикации »
Андрей Смолий
Виталий Бала
Сергей Гайдай
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua